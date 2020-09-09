На Украине заявили об аресте 65 российских самолетов, летающих в Крым

На Украине решили арестовать 65 самолетов российских авиакомпаний, выполняющих рейсы в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», так называемая прокуратура так называемой Автономной республики Крым проводит расследование в рамках уголовного дела по факту «нарушения служебными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее».

В ведомстве заявляют, что Украина запретила полеты над полуостровом еще в 2014 году, однако «около 40 российских авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки» и тем самым, по мнению украинских прокуроров, нарушают «международные правила полетов и законодательство Украины».

Более того, в ведомстве утверждают, что по ходатайству прокуратуры арестованы 65 воздушных судов. Кто и где их арестовал, не уточняется.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 09.09.20

Жители Крыма не могут дождаться медицинской помощи: «скорая» не едет, анализы сдать нельзя. / Водные эксперименты глав Крыма и Севастополя небезопасны – мнение ученых. / В Крыму за сутки зарегистрировано более полусотни новых случаев коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»