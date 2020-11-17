Правительство Крыма оценило «Массандру» в 5,3 млрд рублей

Правительство Крыма объявило электронный аукцион по продаже ПАО «Массандра». 100% акций предприятия выставлены единым лотом.

Как уже сообщал «Новый День», в конце мая Госсовет РК принял решение приватизировать знаменитое винодельческое предприятие. При этом балансовую стоимость комплекса, в который входят 8 винодельческих хозяйств, 11 тысяч га земли, из которых около 4 тысяч га заняты виноградниками, оценили в 627,4 млн рублей.

Сейчас на аукцион выставляются 3 млрд 575 млн 899 тыс 662 обыкновенных акций предприятия номинальной стоимостью 1 рубль за 1 штуку. Стартовая цена лота 5,3 млрд рублей. Шаг аукциона составит 26,5 млн рублей.

Подать заявку на участие можно до 8 декабря. Обеспечение заявки составляет 20% от стартовой стоимости или 1,06 млрд рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 17.11.20

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