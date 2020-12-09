Киев выразил Москве протест в связи с приватизацией винзавода «Массандра»

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает приватизацию винодельческого предприятия «Массандра» в Крыму и выражает России протест.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», заявление опубликовано на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с запланированной так называемой «приватизацией» государственного концерна «Национальное производственно-аграрное объединение Массандра», который принадлежит к сфере управления министерства аграрной политики и продовольствия Украины...

Призываем международное сообщество не участвовать в так называемой «приватизации» и воздерживаться от любых форм сотрудничества с незаконно национализированным Российской Федерацией концерном до момента возврата его в управление правительства Украины», – приводит текст заявления РИА Новости.

Напомним, Госсовет Республики Крым в конце мая текущего года принял решение приватизировать знаменитое винодельческое предприятие.

В свою очередь, правительство Крыма объявило электронный аукцион по продаже ПАО «Массандра». 100% акций предприятия выставлены единым лотом.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 09.12.20

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