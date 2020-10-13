В Крыму пересчитали стоимость «Массандры»

Правительство Крыма пересчитало стоимость ПАО «Массандра».

Как уже сообщал «Новый День», в конце мая Госсовет РК принял решение приватизировать знаменитое винодельческое предприятие. При этом балансовую стоимость комплекса, в который входят 8 винодельческих хозяйств, 11 тысяч га земли, из которых около 4 тысяч га заняты виноградниками, оценили в 627,4 млн рублей. Чем буквально шокировали экспертов: «Реальная стоимость виноградников и земли «Массандры» – порядка 530 миллиардов рублей, писала газета «Промышленные ведомости». – Коллекцию вин предприятия, насчитывающую около миллиона бутылок, можно оценить минимум в 50 миллиардов рублей, а балансовую стоимость хранимых виноматериалов – примерно в 2,45 миллиарда рублей».

По всей видимости, власти республики тоже поняли, что погорячились, и пересчитали цену предприятия. В документе, внесенном в Госсовет на прошлой неделе, указан уставной капитал «Массандры» – без малого 3,6 млрд рублей. А из пояснительной записки следует, что от ее продажи власти РК хотят получить 5 млрд рублей.

Напомним, в 2014 году «Массандру», после вхождения Крыма в состав России, передали в ведение управления делами президента РФ. А марте 2019 года отдали в собственность РК. Продать ее планируется до конца текущего года.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 13.10.20

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