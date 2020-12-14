Киев пугает Россию «ответственностью» за приватизацию «Массандры»

«Оккупант» Россия позволила себе «за копейки» продать «украинский незаконно экспроприированный» винодельческий концерн «Массандра», и будет нести за это ответственность перед международным сообществом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

«Россия, как государство-оккупант, в очередной раз нагло нарушила нормы Международного гуманитарного права. В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного украинского концерна «Массандра» своей же дочерней компании. Это решение юридически ничтожно, и РФ будет нести за него ответственность», – написала Джапарова у себя в Twitter.

Ранее министерство иностранных дел Украины решительно осудило приватизацию «Массандры» и выразило России протест.

Напомним, накануне на аукционе в Крыму «дочка» банка «Россия» ООО «Южный проект» (Санкт-Петербург) купила винодельческое предприятие «Массандра» за 5 млрд 327 млн рублей.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 14.12.20

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