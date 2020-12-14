Легендарная «Массандра» ушла «с молотка»

Винзавод «Массандра» продан с аукциона.

Как уже сообщал «Новый День», в конце мая Госсовет РК принял решение приватизировать знаменитое винодельческое предприятие. При этом балансовую стоимость комплекса, в который входят 8 винодельческих хозяйств, 11 тысяч га земли, из которых около 4 тысяч га заняты виноградниками, оценили в 627,4 млн рублей.

Сейчас на аукцион выставляются 3 млрд 575 млн 899 тыс 662 обыкновенных акций предприятия номинальной стоимостью 1 рубль за 1 штуку. Стартовая цена лота составляла 5,3 млрд рублей.

По этой цене завод и купила дочерняя компания банка «Россия», принадлежащего близкому другу президента РФ Владимира Путина Юрию Ковальчуку.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 14.12.20

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