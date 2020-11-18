В Крыму запрещают корпоративы и вводят своеобразный комендантский час на новогодние праздники

В Крыму запретят все новогодние корпоративы и ограничат работу общепита во время новогодних праздников. Такое решение принято в связи с ростом заболеваемости корона вирусом на фоне нарушений мер профилактики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувший туристический сезон показал, что в заведениях общепита не склонны соблюдать социальную дистанцию. Наоборот, во многих кафе и столовых старались впихнуть как можно больше столов на имеющуюся площадь. Вместе с тем, анализ случаев заражения показывает, что чаще всего инфицирование происходит в местах массового посещения.

По словам главы управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской, к 20 декабря на полуострове ожидается стремительный подъем заболеваемости ковидом, и с этого времени начнется заезд туристов, желающих провести в Крыму новогодние праздники.

Если не принять ограничительные меры, то в январе-феврале, когда вдобавок к коронавирусу начнется эпидемия гриппа и ОРВИ, система здравоохранения с наплывом больных просто не справится, заявила Пеньковская.

В связи с этим правительство Республики Крым приняло решение в период с 20 декабря по 15 января запретить (независимо от времени проведения) новогодние корпоративы и любые другие коллективные мероприятия в организациях любой формы собственности, банкеты, свадьбы и иные торжества, а также концерты. Запрет распространяется и на территорию гостиничных, спа-комплексов, санаторно-курортных учреждений и других средств размещения.

Кроме того, с 20 декабря по 15 января с 22:00 до 8:00 должны быть закрыты все предприятия общепита (работать можно только на доставку и вынос), увеселительные заведения, ночные клубы, дискотеки, караоке и так далее.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.11.20

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