В Крыму запретили работу фуд-зон и корпоративы даже в кабинете

В Крыму запретили работу фуд-зон и любые мероприятия в торговых центрах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов внес соответствующие изменения в указ «О введении режима повышенной готовности» от 17 марта 2020 года:

«В период с 25 декабря 2020 года по 15 января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретить:

оказание услуг по организации питания в торговых центрах на фуд-кортах, фуд-зонах, островках питания, за исключением работы в формате на вынос и доставку;

организацию и проведение массовых мероприятий в торговых центрах (ярмарки, розыгрыши, презентации товаров и услуг и другие развлекательные мероприятия);

проведение групповых занятий по дополнительному образованию в очном режиме.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при оказании услуг по организации питания ограничить количество посадочных мест до 50% от общего количества посадочных мест при соблюдении принципов социального дистанцирования (расстояние между столами не менее 2-х метров)», – говорится в документе.

Отдельным пунктом устанавливается запрет для работодателей на проведение корпоративных мероприятий в любой форме, «в том числе по месту осуществления деятельности (в структурных подразделениях, производственных столовых, актовых залах и т.д.)».

Симферополь, Лиана Макоба

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