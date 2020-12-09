Крымских чиновников будут увольнять за новогодний «обед с друзьями»

Новогодние праздники превратились в головную боль для крымского правительства: в республике наложен запрет на любые массовые мероприятия, но соблюдать его, похоже, мало кто собирается.

Как уже сообщал «Новый День», отели открыто рекламируют новогодние банкеты. Не отстают от них и предприятия общепита. Правда, кафе и рестораны корпоративы и дружеские вечеринки пытаются замаскировать под праздничные обеды. Или вовсе заявляют, что сдали помещение частному лицу, а чем он там будет заниматься – не их дело.

В конце концов, глава РК Сергей Аксенов заявил:

«Если будут замечены должностные лица, неважно какого уровня, на корпоративах, решения будут приняты вплоть до увольнения, не разбираясь, – за дискредитацию звания государственного служащего. В депутатском корпусе – вплоть до исключения из партии».

Большой проблемы в том, чтобы отследить подобные нарушения, глава РК не видит: «Их там все равно сфотографируют … Когда они там возле шеста крутятся, пляшут и так далее. Ума же нет», – резюмировал Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.12.20

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