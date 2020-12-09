Крымские отели открыто рекламируют запрещенные новогодние мероприятия

Крымские отельеры проигнорировали запрет республиканского правительства на проведение новогодних мероприятий. А некоторые не стесняются даже публиковать рекламу с анонсами новогодней ночи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в данные момент в РК официально работают 300 мест размещения. По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, все они собираются работать и в новогодние праздники. При этом мониторинг, проведенный министерством в минувшую пятницу, показал, что минимум 20 отелей не собираются отказываются от новогодних вечеринок, о чем охотно сообщают клиентам. Всем им были выданы предупреждения о недопустимости нарушений запрета, установленного республиканским правительством.

Однако во время повторного обзвона нарушителей, проведенного вчера, в 6 отелях опять подтвердили, что новогодние банкеты состоятся. Подчеркнем, что речь идет только о тех, кто работает легально. В сером секторе мониторинг вообще не проводился.

Между тем, глава республиканского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщили, что крымские отели и гостинцы все чаще «всплывают» во время эпидрасследований как места заражения коронавирусом. И, как показывает практика, там далеко не всегда соблюдают масочный режим и другие меры профилактики. Например, даже сейчас, в низкий сезон, некоторые умудряются создать при заселении очередь в 40 – 50 человек, и ни о каком соблюдении социальной дистанции речи не идет.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что отели, замеченные в нарушении запрета на массовые мероприятия и несоблюдении мер безопасности, будут лишены государственной поддержки, а он лично удалит из своей записной книжки телефоны всех представителей провинившейся организации.

Волченко пообещал, что в период праздников контроль за турсектором будет организован в усиленном режиме.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.12.20

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