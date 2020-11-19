В Крыму доказали причастность полицейских Ялты к ОПГ

В Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении бывших сотрудников органов МВД по факту организации и участия в преступном сообществе.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю, с октября 2016 года на территории Ялты действовало преступное сообщество, возглавляемое действующим на тот момент начальником отдела по вопросам миграции УМВД по городу Ялте.

Он вовлек в преступную деятельность своего заместителя, сотрудника вышестоящего органа – инспектора иммиграционного контроля УВМ МВД России по Республике Крым, бывшего сотрудника правоохранительных органов, индивидуальных предпринимателей и еще двух граждан с целью получения взяток за незаконное оформление иностранных граждан на территории Ялты.

«Преступное сообщество отличалось устойчивостью, организованностью, структурированностью, многочисленностью участников. Роли участников были четко распределены организатором: посредники подыскивали граждан, которые соглашались за взятку оформить гражданство, фиктивно регистрировали их в собственных квартирах, а также хостелах, оформленных на индивидуальных предпринимателей. Далее сотрудники подразделений МВД в ускоренном режиме и в обход законодательства за незаконное вознаграждение оформляли на территории полуострова граждан иностранных государств», – рассказали в ведомстве.

Деятельность преступного сообщества пресекли в сентябре 2019 года: участники были задержаны по подозрению в получении взяток организованной группой в крупном размере, посредничестве во взяточничестве, получении взяток организованной группой.

За прошедший год установлен ряд дополнительных эпизодов. На данный момент возбуждено и расследуется 117 уголовных дел по различным статьям УК РФ, которые соединены в одно производство.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 19.11.20

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