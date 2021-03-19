В Ялте за взятки задержали трех чиновников

В Ялте задержаны три сотрудника департамента муниципального контроля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители горадминистрации подозреваются в получении взятки за непривлечение нарушителей к ответственности.

«Деньги передавались чиновникам за то, чтобы они оставили без внимания и контроля незаконную вырубку деревьев», – пояснил глава РК Сергей Аксенов.

Глава города Янина Павленко попросила обо всех фактах неправомерных действий сотрудников администрации сообщать в правоохранительные органы.

Правда, сотрудники полиции Ялты сами порой нарушают закон.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 19.03.21

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