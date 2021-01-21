Ялтинского участкового, оставившего без квартиры ветерана войны, отправили в СИЗО

Ялтинского участкового, оставившего без квартиры ветерана Великой Отечественной войны, отправили на 2 месяца в СИЗО.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», старший участковый уполномоченный отдела полиции № 3 «Массандровский» вошел в доверие к 89-летней женщине и начал часто ее навещать. А через некоторое время оформил у нотариуса генеральную доверенность на право распоряжения квартирой, а также договор пожизненного содержания женщины, и переписал недвижимость на себя.
Пенсионерка утверждает, что ни доверенность на квартиру, ни договор пожизненной ренты она не подписывала. Поэтому вместе с участковым в качестве подозреваемого по делу проходит и нотариус. Другие участники преступной схемы сейчас выявляются.
Следователи считают, что это не единственные эпизод в деятельности преступной группы, есть еще несколько пенсионеров, лишившихся такими образом жилья.
Квартиру, которую оценили в 7 млн рублей, женщине обещают вернуть.
В МВД РК началась служебная проверка.
Напомним, это уже третий громкий скандал в полиции Ялты за последние 2 месяца: в ноябре следователи доказали причастность полицейских Ялты к организованной преступной группе, а в декабре по обвинению в получении взятки был задержан исполняющий обязанности замначальника следственного отдела городского управления МВД.
Симферополь, Олег Яковенко
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