Ялтинского участкового, оставившего без квартиры ветерана войны, отправили в СИЗО

Ялтинского участкового, оставившего без квартиры ветерана Великой Отечественной войны, отправили на 2 месяца в СИЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», старший участковый уполномоченный отдела полиции № 3 «Массандровский» вошел в доверие к 89-летней женщине и начал часто ее навещать. А через некоторое время оформил у нотариуса генеральную доверенность на право распоряжения квартирой, а также договор пожизненного содержания женщины, и переписал недвижимость на себя.

Пенсионерка утверждает, что ни доверенность на квартиру, ни договор пожизненной ренты она не подписывала. Поэтому вместе с участковым в качестве подозреваемого по делу проходит и нотариус. Другие участники преступной схемы сейчас выявляются.

Следователи считают, что это не единственные эпизод в деятельности преступной группы, есть еще несколько пенсионеров, лишившихся такими образом жилья.

Квартиру, которую оценили в 7 млн рублей, женщине обещают вернуть.

В МВД РК началась служебная проверка.

Напомним, это уже третий громкий скандал в полиции Ялты за последние 2 месяца: в ноябре следователи доказали причастность полицейских Ялты к организованной преступной группе, а в декабре по обвинению в получении взятки был задержан исполняющий обязанности замначальника следственного отдела городского управления МВД.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 21.01.21

В администрации Симферополя проходят обыски. / В Крыму таксист жестоко убил пассажира. / «Артек» возобновляет прием детей со всей страны. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»