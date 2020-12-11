В Ялте задержали замначальника следственного отдела городского управления МВД

В Ялте по подозрению в получении взятки задержан временно исполняющий обязанности заместителя начальника следственного отдела городского управления МВД.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК, полицейский проводил проверку по сообщению о нарушениях при постановке на кадастровый учет земельных участков, приобретенных гражданкой Украины. В ее действиях усматривались признаки мошенничества и подделки документов. И попросил 100 тысяч долларов США за вынесение по результатам проверки постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

В качестве посредника для передачи денег он пригласил знакомого адвоката. Земля в Ялте стоит очень дорого, поэтому женщина согласилась.

Полицейский вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях гражданки состава преступления, адвокату для передаче владелице были выданы оригиналы документов на право владения участками, взамен которых он получил 100 тысяч долларов США (что составило по курсу Центрального банка России свыше 7,7 млн. рублей) и передал их врио замначальника следственного отдела УМВД России по городу Ялте. Подельники были задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), в отношении адвоката – по ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере).

«Учитывая, что задержанные в соответствии со статьей 447 УПК РФ относятся к перечню лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства, уголовные дела в отношении фигурантов возбуждались исполняющим обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, – сообщили в ведомстве. – В ходе обысков по местам работы и жительства фигурантов были изъяты документы и электронные носители, представляющие интерес для следствия. В настоящее время следствие готовится предъявить им обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения».

МВД РК назначило служебную проверку: «Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – заявили в министерстве.

Ялта, Олег Яковенко

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