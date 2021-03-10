В Ялте задержали еще одного полицейского

Ялта, Март 10 (Новый День, Олег Яковенко) –В Ялте задержали следователя алупкинского отдела управления МВД. Он подозревается в покушении на мошенничество.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК России по Крыму и Севастополю, в феврале следователь сообщил местной жительнице, что за материальное вознаграждение поможет получить права собственности на выморочное имущество (на которое по разным причинам не могут претендовать наследники умершего), а именно – две квартиры в Ялте. При этом мужчина знал, что каким-либо образом повлиять на ситуацию у него нет возможности.

Через несколько дней полицейский получил от женщины 55 тысяч рублей, после чего его задержали сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 159 УК РФ).

Задержанный подписал явку с повинной.

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