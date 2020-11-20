Павленко стала первым замом главы администрации Ялты

Депутаты горсовета Ялты согласовали кандидатуру гендиректора ПАО «Массандра» Янины Павленко на должность первого заместителя мэра Ялты.

Как уже сообщал «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов предложил Павленко подать документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации города Ялты.

Сегодня за Павленко проголосовали 24 из 26 присутствовавших на заседании горсовета депутатов.

«Общий трудовой стаж Янины Петровны составляет 22 года, из которых 15 лет она работает на руководящих должностях. У неё 4 высших образования, в том числе в сфере государственного управления и юриспруденции, также Янина Петровна – кандидат наук государственного управления по специальности «Местное самоуправление», – представил депутатам нового первого зама временно исполняющий полномочия главы администрации Ялты Артем Мальцев.

Действительно, а Павленко есть дипломы менеджера в непроизводственной сфере; магистра государственного управления и магистра юриспруденции. Кроме того, она кандидат наук государственного управления.

Трудовую деятельность начала продавцом, педагогом-организатором, экономистом и маркетологом. С 2005 года по 2015 возглавляла «Завод шампанских вин «Новый Свет», с 2015 года – руководила ПАО «Массандра». Первый завод уже перешел в частные руки, второй готовится к продаже.

Ожидается, что Павленко займет пост главы администрации Ялты. Сегодняшний и.о. мэра Мальцев согласован на должность заместителя главы администрации Ялты.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 20.11.20

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