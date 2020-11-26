В ГУФСИН Крыма признали, что не все заключенные получили зимнюю одежду

В ГУФСИН по Крыму и Севастополю опровергает информацию о том, что заключенных вынуждают покупать зимнюю одежду, но признают, что не все осужденные до сих пор «утеплены».

Как уже сообщал «Новый День», родственники отбывающих наказание в ИК№2 в Керчи заявили, что их близким не выдали зимнюю одежду, передачи с теплыми вещами не принимают и вынуждают покупать необходимое в магазине, расположенном на территории учреждения.

В республиканском ГУФСИН слова родственников опровергают, но признают, что не все осужденные в полной мере обеспечены зимней одеждой: «Менее 10% осужденных в учреждении не обеспечены зимними головными уборами», – сообщили в ведомстве, заверив, что в ближайшие дни шапки будут выданы всем.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 26.11.20

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