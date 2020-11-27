ЕИРЦ Крыма продолжает удивлять: то подсовывает «левые» счета, то вообще не присылает платежки

Работа Единого информационного расчетного центра Крыма вызывает массу вопросов: то ненавязчиво подсунут крымчанам «левые» счета, то вообще не принесут платежки.

Как уже сообщал «Новый День», жители Симферополя вместе со счетом за вывоз мусора и взносами на капитальный ремонт за август, присланными Единым информационно-расчетным центром (ЕИРЦ), получили еще один документ, напечатанный на том же бланке.





Им предлагалось оплатить услуги добровольного страхования на сумму 95 рублей. Получатель этого платежа – ООО Страховая компания «ТИТ» с московским адресом. Еще раз реклама этой услуги отдельно была напечатана зеленым цветом на обороте счета.

В России запрещена передача персональных данных третьим лицам без согласия субъектов данных. Почему же сторонней организации были переданы данные о жильцах – без их согласия (включая, например, площадь квартиры) и кто будет за это наказан?

Откуда взялась эта компания, какое отношение имеет к ЕИРЦ, почему симферопольцы должны перечислять свои деньги именно ей, как можно оплачивать неизвестно какие услуги – без договора, не зная об обязательствах получателя платежа?

Эти вопросы «Новый День адресовал в интернет-приемную Совета министров РК. Получили вежливый ответ: письмо зарегистрировано, для ответа по существу передано в МинЖКХ Крыма. Соблюдены старые советские традиции: жалобу отослали тому, на кого жалуются.

Отписка (она называется «Ответ на обращение») составлена специалистами МинЖКХ столь же вежливо, как и ответ Совмина. А в первых строках сообщается, что это сами граждане попросили ЕИРЦ дать им возможность застраховать свое жилье.

Страховую компанию «ТИТ», которой, по признанию ее сотрудницы, чиновники самовольно передали базу данных, ЕИРЦ выбрал не сам, не с потолка, а провел конкурс «совместно с страховым брокером «Оптимум». Он, кстати, на сайте ЕИРЦ указан как партнер Центра – рядом с минЖКХ, Симферопольской администрацией и прочими подобными. Далее в ответном письме перечисляются достоинства ООО СК «ТИТ» и обещанные суммы возмещения ущерба. Есть ссылка на сайт компании.

Правда, оговариваются авторы ответа, ЕИРЦ «проведена работа по изменению внешнего вида счета на оплату услуг добровольного страхования». Категоричные слова «счет на оплату» теперь будут заменены на «предложение по оплате услуг».

При этом в письме, подписанном первым замминситра ЖКХ Крыма Стеллой Демидюк, нет ответов на заданные чиновникам вопросы. Ни слова о том, передавалась ли сторонней компании база данных МинЖКХ; если да, то на каком основании и кто будет за это наказан; если нет, то откуда на платежках страховой компании эти данные взялись ( а там указаны фамилия, имя, отчество владельца, полный адрес и площадь квартиры); кем крымчанам приходится столь авторитетный для ЕИРЦ главный выборщик – страховой брокер «Оптимум», назначивший в качестве получателя денег населения компанию «ТИТ».

Поэтому пришлось проводить собственное расследование.

ООО Страховой брокер «Оптимум» – компания с регистрацией в Москве, ее убыток за 2019 год составил более 16 млн руб, соответственно уплаченный налог на прибыль – 0. Единственный судебный спор, в который в этом году втянут брокер, – с симферопольским ООО «Аква-Крым» из-за 68 тыс руб – платы за аренду помещения. Через цепочку мелких фирм и их совладельцев можно проследить связь «Оптимума» с крымским общепитом и рыбоводством, торговлей в Севастополе продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков. Через семью Севастьяновых можно выйти на ООО «Русская креветка» и человека по имени Стабблбайн Роберт Харви.

Группа этих компаний пыталась разводить моллюсков в Крыму, и крымская власть была к ним явно благосклонна. Но в мае этого года Совет по улучшению инвестклимата Крыма (структура Совмина РК) расторг соглашение о реализации инвестпроекта по выращиванию мидий и устриц с ООО Русская черноморская компания «Крымские морепродукты». В реестре проектов Минэкономики эту строку заклеймили красным: «Запись аннулирована».

Но последующие события, связанные с ЕИРЦ, удивили еще больше. В текущем месяце счетов от него не принесли. Дозвониться и спросить, что случилось, было трудно. Тем не менее, оператор с краснодарским номером сообщил, что «по техническим причинам в этом месяце счетов не будет», по крымскому телефону тоже сослались на «технические причины» и пообещали, что «все будет хорошо, а счета принесут чуть позже».

Распечатывать платежные документы должен Симферопольский филиал ООО «ЭКронос», зарегистрированного в подмосковном Руетове. Возможно, «техническая причина» базируется именно там. Потому что в базе судебных актов нашлось июньское (2020 года) решение суда, из которого следует, что «ЭКронос» договор выполнил, счета распечатал, а ЕИРЦ ему за это не заплатил. Речь шла о долге 11 млн 714 тыс руб.

Эта тяжба не помешала ЕИРЦ провести следующий конкурс на предоставление «услуг по изготовлению БПО с печатью в них переменных данных с их последующей транспортной доставкой» ( на 2 млн 250 тыс руб). Стоит отметить нетривиальные условия проведения: закупка у единственного поставщика (ООО «ЭКронос»), срок предоставления документации – с 27.10.2020 до 27.10.2020. При том, что протокол заседания комиссии по закупке подписан 26 октября.

То есть, работа ЕИРЦ вызвала еще больше вопросов.

Симферополь, Ольга Картошина

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