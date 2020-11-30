Киев заявил, что взял в оборот Москву на переговорах по Донбассу

Жёсткая позиция Киева в отношении Москвы на переговорах по Донбассу приводит к определённым сдвигам в пользу Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил официальный представитель Украины в минской Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Сергей Гармаш.

Представитель Украины опроверг сообщения прессы о том, что Москва выдвинула на переговорах ультиматум, а Киев пошёл на уступки.

По его словам, украинская сторона требует от России нести прямую отвественность за происходящее в Донбассе. И только благодаря этому в переговорном процессе «сейчас хотя бы что-то происходит».

«Никто Украине не ставил ультиматум, скорее Украина начала говорить жёстким языком с Россией. Скорее это мы принципиально поставили вопрос… Российская сторона уже давно не ставит никаких вопросов о конституционных поправках (особый статус для Донбасса – прим. «НД»). Потому что в Минских договорённостях давно написано, что – конституционная реформа, в основе которой лежит децентрализация, с учётом особенностей самоуправления в ОРДЛО», – настаивает он.

«Сейчас представители России от ОРДЛО выдвинули некий план, что до 2050 года они хотят получить особые полномочия. Но мы не берём на обсуждение документы, поданные нелегитимным участником процесса, они не являются стороной в ТКГ. Мы потребовали, чтобы Россия взяла на себя ответственность и подала этот план как план России.

Как можно говорить о тупике в мирном процессе, если у нас 6 лет до этого ничего не происходило, а сейчас хотя бы что-то происходит? Самое существенное сейчас, что мы сменили тактику, мы стали более жёсткими в том плане, что мы начали требовать от России ответственности за то, что происходит», – приводит слова Гармаша novorosinform.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.11.20

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