«Проходимцы и фейкомёты» – в Луганске отреагировали на «ужесточение» позиции Киева по Донассу

Заявление представителя Украины в минской Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Сергея Гармаша об «уступках со стороны Москвы» является набором пустых, ничем не подтверждённых фраз. Кроме того, полномочия самого Гармаша вызывают большие сомнения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы от ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«Сегодня в переговорную группу от Киева входят либо люди, вообще не имеющие никаких полномочий, либо имеющие крайне ограниченные. Поэтому любое ужесточение риторики ведет только к заблокированию процесса и отсутствию любого конструктивного результата. Поэтому убеждать себя в том, какие они мощные и сильные, украинская сторона может сколько угодно. На переговорный процесс это не влияет никаким образом...

Это заявление профессиональных «фейкометов», и никаких других результатов, кроме распространения фейков оно иметь не может. Обсуждать то, что сказал профессиональный «фейкомет» украинской делегации, это путь в никуда, не вижу никакого смысла», – цитирует Мирошника «НСН».

Напомним, ранее Гармаш заявил, что жёсткая позиция Киева в отношении Москвы на переговорах по Донбассу приводит к определённым сдвигам в пользу Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.11.20

Киев заявил, что взял в оборот Москву на переговорах по Донбассу. / Более 70% граждан Украины выступили против выполнения обязательств страны перед МВФ. / «Необратимые процессы»: на Украине заявили о реальной угрозе «потери государственности». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»