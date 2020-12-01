«Будем плотнее работать» – Москва настроилась терпеть американские санкции до полного изнеможения США

Россия ни за что не станет обмениваться санкциями с Вашингтоном и готова терпеть наращивание Америкой антироссийских органичительных мер сколько угодно долго.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе российско-американского форума «Диалог Форт-Росс» заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

По его словам, рано или поздно в США осознают всю неэффективность санкционного подхода во взаимоотношениях с РФ.

«Нужно плотнее работать над совершенствованием наших взаимоотношений... Мы не готовы размениваться, обмениваться с США санкциями. Если США хотят наращивать – пожалуйста. В какой-то момент мы покажем, что эта политика ведет никуда, неэффективна. Она продемонстрирует свою непроизводительность...

Мы не будем обмениваться санкциями с любым правительством США в будущем. Этот вопрос решен, он закрыт. Его не существует на повестке дня, его просто нет», – приводит слова Рябкова vz.ru.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.12.20

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