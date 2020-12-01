В Крыму за сутки от ковида скончались 7 человек

В Крыму за сутки от коронавируса скончались 7 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 30 ноября на территории республики зарегистрировано 214 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 135 выявлены при обращении за медицинской помощью, 78 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 1 случай завозной из-за рубежа.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 15 тысяч 586 зараженных. От инфекции скончались 293 человека.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.12.20

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