Бюджет Крыма потерял не менее 700 млн рублей на недостроенных детских садах

Бюджет Крыма потерял не менее 700 млн рублей на брошенных подрядчиками детских садах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в республике недостроено 17 детских садов.

По словам министра строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмова, виноваты в этом как сами подрядчики, заявлявшие готовность работать по ценам ниже объективных, так и чиновники, допустившие низкое качество проектной документации. «Выходили на объект и сталкивались с тем, что проектная документация некачественная, сметная документация некачественная, огромное количество ошибок, – сообщил Храмов. – И эти объекты просто были недофинансированы. Для сравнения: сегодня по нормативам минстроя РФ в Крыму детский сад должен стоить порядка 1,4 млн рублей за одно место. Детские сады, которые подрядчики побросали, стоили от 700 до 900 тысяч рублей за место».

При этом после расторжения контрактов подрядчики не вернули около 700 млн рублей. Уголовные дела по всем фактам были возбуждены еще в прошлом году, но деньги до сих пор не отдали.

Симферополь, Олег Яковенко

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