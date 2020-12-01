В Севастополе за сутки от коронавируса умерли 3 человека

В Севастополе за сутки зарегистрировано 62 новых случая заболевания COVID-19. 6 человек госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все заболевшие – местные жители в возрасте от 1 года до 82 лет.

От коронавируса за сутки скончались двое мужчин в возрасте 68 и 72 лет и 90-летняя женщина. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 4 тысячи 408 человек. 123 от ковида умерли.

Севастополь, Лиана Макоба

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