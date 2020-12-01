В Крыму врачи не приходя на дом даже к больным детям

Крымчане возмущены тем, что в поселках невозможно вызвать врача на дом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Феодосии пожаловалась главе Крыма Сергею Аксенову, что ее дети не могут дождаться медицинской помощи:

«Дома двое больных детей. Звоним в регистратуру. Ответ: «Везите детей в город, даже с температурой». Как так? А где же вызов врача на дом? Как сейчас можно сесть в маршрутку и ехать с больными детьми? Час дороги, потом полдня, а то и больше в поликлинике? Феодосия, Приморский. Помогите детям, у детей нет врача .Минздрав недавно отвечал, что временно врача выделили, и он приезжает к больным деткам. Так где тот врач?!» – написала женщина на страницах Аксенова в соцсетях.

Феодосия, Лиана Макоба

Феодосия. Другие новости 01.12.20

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