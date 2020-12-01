Чиновники отказывались предоставить статус ветерана 100-летней крымчанке

Крымские чиновники отказывались предоставить статус ветерана Великой Отечественной войны 100-летней жительнице Черноморского района.
Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, крымчанка, родившаяся в 1920 году, в годы Великой Отечественной войны работала в колхозе имени Калинина Сакского района. Женщина долгое время не могла получить статус ветерана и соответствующие выплаты, так как сотрудники министерства труда и социальной защиты Республики увидели непреодолимые препятствия в некоторых несоответствиях записей в документах, удостоверяющих личность, и архивной справке о ее трудовой деятельности.
Сотрудники прокуратуры обратились в суд с требованием установить факт ее работы в годы Великой Отечественной войны. Суд требования удовлетворил.
Права женщины восстановлены, она получила удостоверение и выплаты, приуроченные к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 01.12.20
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