В Крыму чиновники без объяснения причин забрали из семьи детей

В Крыму разгорелся скандал вокруг приемной семьи, из которой чиновники изъяли пятерых детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», супруги Тоцкие из села Дубки Симферопольского района воспитывают 15 приемных детей. И 5 из них органы опеки вчера забрали из школы, сославшись на постановление главы администрации. Причем родителей не поставили в известность ни о самом изъятии, ни о том, куда поместили детей. Любопытно, что сотрудники школы родителям тоже ничего не сообщили.

В постановлении, подписанном главой Симферопольского района Дионисом Алексановым, указано, что Тоцкие ненадлежащим образом исполняют свои родительские обязанности, однако в чем именно провинились приемные родители, не сообщается.

Между тем, руководитель Крымской региональной благотворительной общественной организации (КРБОО) «Наша Надежда» Анастасия Гуляихина считает семью образцовой: «Прекрасные условия проживания, и просто все создано для детей, – цитирует Гуляихину РЕН ТВ. – Если вы были на заднем дворе – там есть батут, там есть спортзал, бассейн сухой и мокрый. Ну, просто заходишь в такой райский уголок. Собака была, щенок. Все дети веселые, любопытные, никто не боится – подходят, задают вопросы, занимаются своими делами, хвастаются поделками, очень контактные и коммуникабельные».

Общественница также рассказала, что семья уже судилась с администрацией: начальник районного управления по делам несовершеннолетних Тарас Луценко обвинил родителей в нецелевом использовании пенсии больных детей. Но суд не нашел в действиях Тоцких ничего криминального. Точка в этом споре была поставлена в начале ноября: всех детей оставили в семье. Но не прошло и месяца, как детей забрали потому, что так решили чиновники.

«В семью приехали сотрудники органов опеки и полиции с целью изъять 15 детей – всех воспитанников этой семьи и переместить их в интернатное учреждение. Основанием для изъятия стало всего лишь постановление главы администрации с формулировкой – «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Никак не уточняется. 15 одинаковых постановлений, написанных как под копирку. Под эту формулировку можно абсолютно любые вещи подвести», –возмутилась Гуляихина.

В ситуацию вмешался Следственный комитет.

«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей были выявлены сведения об изъятии органами опеки и подразделения по делам несовершеннолетних детей из многодетной семьи, проживающей в селе Дубки Симферопольского района. Представители общественной организации сообщают, что данная процедура проводилась безосновательно, с нарушениями со стороны уполномоченных структур.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту организована процессуальная проверка сведений из СМИ на предмет установления всех обстоятельств произошедшего. Следствием будут изучены основания и законность процедуры изъятия детей должностными лицами, совместно с надзорными органами – обстановка в семье.

По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.

Свою проверку начала и Комиссия уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.12.20

Чиновники отказывались предоставить статус ветерана 100-летней крымчанке. / В Крыму врачи не приходят на дом даже к больным детям. / В Севастополе за сутки от коронавируса умерли 3 человека. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»