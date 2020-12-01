Крымские водохранилища продолжают мелеть, выпавших в ноябре осадков было недостаточно, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию с дефицитом воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в гидрометцентре Крыма, выпавшие в начале месяца осадки по территории бассейнов рек распределялись неравномерно.

Например, в бассейнах рек Биюк-Карасу, Су-Индол, Кача и в низовье реки Бельбек выпало 35,5-54 мм осадков, что соответствует норме; в бассейне реки Кучук-Карасу выпало лишь 4,4 мм осадков (12% нормы), а в бассейнах остальных рек недобор осадков составил 36% – 62%.

В Крымских горах выпало незначительное для этого времени года количество осадков: на Ай-Петри 35,2 мм (54% нормы), на Ангарском перевале 25, 9 мм (41% нормы).

Длительная засуха и отсутствие стокообразующих осадков способствовали дальнейшему истощению водности рек, на которых сохранялся режим глубокой осенней межени. В верховьях рек Альма, Черная и в большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохранялось пересыхание. 25 ноября появился незначительный сток на реке Су-Индол у села Тополевка, где пересыхание длилось 24 дня. По сведениям на 30 ноября пересыхание русла реки Кача у села Суворово продолжается 99 дней, в верховьях реки Альма выше Партизанского водохранилища – 120 дней, а в верховьях реки Черная выше Чернореченского водохранилища – 111 дней.

Средние за месяц расходы воды на реке Демерджи были в пределах нормы; на реках Салгир, Малый Салгир и в среднем течении Качи – в пределах 20% – 46 % нормы, а на остальных реках в пределах 1% – 17% нормы.

Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и составил: Белогорское – 0,57 млн кубометров, Симферопольское – 0,389 млн кубометров, Счастливое – 0,101 млн кубометров.

Приток воды в водохранилища Чернореченское и Партизанское отсутствовал.

Продолжалась интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу зимы составил 36,672 млн кубометров, что на 16% (7,157 млн кубов) меньше, чем месяц назад, и в 3 раза (или на 62,614 млн кубов) меньше, чем год назад.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 01.12.20

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