В Крыму за неделю выявлено более 1,5 тысяч инфицированных коронавирусом

В Крыму за сутки зарегистрировано 233 случая коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 177 выявлены при обращении за медицинской помощью, 56 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За неделю с 25 ноября по 1 декабря в республике зафиксировано 1 тысяча 574 новых случая ковида (прирост к предыдущей семидневке 5,5%). Госпитализированы 467 заболевших, остальные лечатся дома.

Всего с начала эпидемии в РК выявлено 15 тысяч 819 зараженных коронавирусом.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.12.20

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