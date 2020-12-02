В Крыму стремительно растет смертность от коронавируса

Смертность от коронавируса в Крыму стремительно растет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение ноября от ковида скончались 152 человека, что больше чем за весь предыдущий период эпидемии (141). За неделю с 25 ноября по 1 декабря включительно жертвами инфекции стали 38 человек.

Наибольший рост показателей отмечается в Керчи, Евпатории, Ялте, Ленинском и Советском районах. Растет летальность в возрастных группах 30 – 40 лет и 50 – 64.

На сегодняшний день коэффициент смертности от COVID-19 в РК составляет 1,89%. Месяц назад этот показатель составлял 1,44%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.12.20

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