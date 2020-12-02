К крымским школьникам не пустят даже Деда Мороза и Снегурочку

К крымским школьникам не пустят даже Деда Мороза и Снегурочку – придется выкручиваться самим.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», совсем юных крымчан решили праздника не лишать. Утренники и вечеринки в классах, как уже неоднократно заявлялось, проводить можно. Но никаких взрослых, кроме классного руководителя, там быть не должно. В результате, все роли, предусмотренные праздничным сценарием, придется взять на себя самим школьникам.

«Самый главный вопрос, который интересует родителей, а будут ли новогодние праздники, когда массовые мероприятия запрещены? Новогодние праздники будут в каждом классном коллективе. Помолодеют Дед Мороз и Снегурочка, поскольку все сценарные роли будут исполнять дети», – оптимистично заявила сегодня министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.

Напомним, в Крыму с начала эпидемии выявлено 15 тысяч 819 инфицированных коронавирусом.

Симферополь, Лиана Макоба

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