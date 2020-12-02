В Крыму отказываются от покупки новых автомобилей в пользу подержанных

Жители Крыма отказываются от покупки новых автомобилей в пользу подержанных: за первые 10 месяцев текущего года объемы продаж на вторичном рынке выросли на 20%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», этот тренд соответствует общероссийскому и наиболее заметен он стал в третьем квартале: по сравнению с аналогичным периодом 2019 года крымчане купили на вторичке на 35% больше машин.

Специалисты сервиса «Авито Авто», анализровавшие рынок считают, что тенденция обусловлена не только ростом цен, но и отложенным спросом, сформировавшимся в период пандемии.

При этом подержанные автомобили тоже подорожали: средняя цена в России в третьем квартале 2020 года составила 300 тысяч рублей, что на 11% больше, чем в прошлом году, отмечают эксперты «Авито». В Крыму подержанное авто стоило, в среднем, 280 тысяч рублей – это на 3,7% больше, чем год назад, и на 12% выше показателей II квартала.

Самыми востребованными у крымчан стали Ford Focus со средней ценой на вторичке 320 тыс рублей, Chevrolet Lanos (200 тыс), Volkswagen Passat (150 тыс) и автомобили LADA (90 тыс рублей).

Покупали крымчане и поддержанные Mercedes-Benz (600 тыс рублей), но доля охотников за авто бизнес-класса не превысила 5% в общей доле покупателей, а вот 20% из них обзавелись автомобилями Волжского автозавода.

Кстати, при покупке ненового автомобиля крымчане стараются не брать в долг у банка: так в общей сумме автокредитов доля замов на подержанные машины не превышает 15%. Но, что любопытно, средняя сумма такого кредита чуть выше суммы заимствования на новое транспортное средство.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 02.12.20

К крымским школьникам не пустят даже Деда Мороза и Снегурочку. / В Крыму стремительно растет смертность от коронавируса. / В Крыму за неделю выявлено более 1,5 тысяч инфицированных коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»