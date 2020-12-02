Число инфицированных коронавирусом в Севастополе достигло 1% от населения

Число инфицированных коронавирусом в Севастополе, согласно официальным данным, достигло 1% от населения, зарегистрированного в городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 69 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных с начала эпидемии составило 4 тысячи 477 человек или практически 1% от официального количества горожан (448 тысяч 829).

Разумеется, в Севастополе в реальности живет гораздо больше народу, но и зараженных ковидом, наверняка, гораздо больше, учитывая уровень диагностики и бессимптомные формы течения болезни.

Смертность от коронавируса составляет 2,8%. За весь период жертвами инфекции стали 126 человек, 3 из них – за последние сутки.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 02.12.20

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