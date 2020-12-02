В Крыму продолжается рост заболеваемости ОРВИ и пневмонией

В Крыму продолжается рост заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день эпидпорог по острым респираторным вирусным инфекциям превышен в республике на 8,8%. Число заразившихся за неделю выросло на 20% по сравнению с предыдущей семидневкой.

По внебольничным пневмониям рост отмечен во всех территориях РК, но наиболее быстро показатели увеличиваются в Керчи, Евпатории, Ялте, Ленинском и Советском районах. В целом по Крыму, в течение недели такой диагноз получили 1 тысяча 742 человека. 447 из них пришлось госпитализировать, и это на 42% больше, чем на предыдущей семидневке.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.12.20

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