Крым уступил лидерство в санаторно-курортной сфере Краснодарскому краю

Крым уступил Краснодарскому краю лидерство в санаторно-курортной сфере.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ТурСтат составил рейтинг курортов и регионов России по популярности и стоимости отдыха в санаториях минувшей осенью. На первом месте оказался Сочи, на втором Анапа. В первую пятерку так же вошли кавказские курорты Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск. И только потом появляются крымские города: Ялта, Евпатория, Саки.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.12.20

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