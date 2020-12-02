Глава крымского Росздравнадзора усомнился в компетенции врачей, но не смог прокомментировать дефицит лекарств

Глава территориального органа Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов усомнился в компетенции врачей, вписывающих больным коронавирусом антибиотик цефтриаксона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комментируя сегодня на заседании республиканского штаба по коронавирусу ситуацию с лекарственным обеспечением крымчан, Климов заявил, что жалобы на дефицит антибиотиков касаются, в первую очередь, цефтриаксона: якобы, его назначает врач, а купить антибиотик нигде нельзя.

«Либо это говорит о том, что люди пользуются так называемым интернет-лечением – самолечением, либо врач, если выписывает такой препарат, отстал от жизни, Он просто не читает методические рекомендации и не знает, что на сегодняшний день при легкой и среднетяжелой форме [коронавируса] антибиотик вообще не назначается», – уверенно сообщил чиновник, добавив, что препарат не входит в методические рекомендации Минздрава России по лечению COVID-19.

«Если мы говорим об этом антибиотике, то он для лечения коронавирусной инфекции на сегодняшний день вообще не показан», – подчеркнул Климов.

Правда, представитель Росздравнадзора почему-то упустил, что антибиотиками лечат не только тяжелые формы коронавируса, но бактериальные пневмонии, гнойные ангины и еще массу заболеваний, вызванных бактериями. И люди жалуются как раз на то, что лечить эти болезни нечем.

Да и самого Климова просили прокомментировать не компетенцию крымских медиков, а отсутствие лекарств, от чего он так ловко уклонился.

Не услышали вразумительного комментария крымчане и поводу лекарственной обеспеченности лечащихся от коронавируса на дому: чиновник заявил, что препараты закуплены и будут выдаваться, но когда это случиться, не уточнил. А лечиться людям нужно уже сейчас.

Такая же история с препаратами, выдаваемыми для лечения хронических заболеваний по федеральной и региональной льготе, например, для диабетиков, или детским питанием. Климов признал, что дефицит есть, но не объяснил ни чем он вызван, ни как решается вопрос, ни что делать людям, для которых эти лекарства жизненно необходимы.

Он лишь отметил, что дефицит бывает спорадическим: в одной аптеке лекарство закончилось, но появилось в другой. Видимо, чиновник считает абсолютно нормальным, что диабетики должны бегать за нужным препаратом по всему Крыму.

Симферополь, Лиана Макоба

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