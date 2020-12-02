ООН потребовала от Киева снять все ограничения на пенсии для жителей ЛДНР

Привязка выплаты пенсий жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса к обязательной регистрации в качестве вынужденного переселенца на территории Украины является недопустимой нормой, нарушающей права человека.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине.

«Мониторинговая миссия по правам человека настаивает на необходимости окончательного отмежевания выплат пенсий от регистрации ВПЛ, как это предусмотрено законопроектом 2083-д, который уже год ожидает рассмотрения парламентом», – говорится в документе.

Представители ООН отметили, что украинское нормативное положение особо бесчеловечно к пожилым людям ЛДНР в условиях закрытия пунктов перехода из-за пандемии.

«Для этого (получения выплат) им (пенсионерам из ЛДНР) нужно ездить на подконтрольную правительству Украины территорию. Но жители Донбасса сталкиваются с дополнительными трудностями, вызванными пандемией коронавируса. В частности, была значительно ограничена свобода передвижения через КПВВ на линии соприкосновения», – подчеркнули авторы доклада.

В миссии ООН по правам человека добавили, что люди не виноваты в том, что оказались на неподконтрольной Киеву территории, а право на пенсию – это неотъемлемая часть базовых прав человека.

Симферополь, Валентин Карамазов

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