Число инфицированных коронавирусом в Крыму превысило 16 тысяч

В Крыму за сутки зарегистрировано 244 случая коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 179 выявлены при обращении за медицинской помощью, 65 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 16 тысяч 63 случая COVID-19. По данным на 2 декабря 299 человек от инфекции умерли.

Симферополь, Диана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.12.20

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