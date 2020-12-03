Украинцы пытались въехать в Крым по поддельным приглашениям на лечение

Украинцы продолжают попытки попасть в Крым по поддельным документам.

Как сообщили РИА «Новый День» в Пограничном управлении ФСБ России по РК, в автомобильном пункте пропуска «Армянск» задержали 56-летнюю жительницу Днепропетровской области и 25-летнего жителя Херсона, предъявивших для обоснования своей поездки направления на лечение в учреждения здравоохранения полуострова. Иностранцам, действительно, разрешено въезжать в РФ для лечения: соответствующее распоряжение №1511-р было опубликовано 6 июня 2020 года. Оно предусматривает предъявление на границе выданные клиникой документы (или их копии), подтверждающие приглашение на лечение.

Однако после того, как выяснилось, что до больниц доезжает не более 10% въехавших таким образом в страну иностранцев, пограничники ужесточили контроль.

Вот и на этот раз выяснилось, что для въезда в Крым у украинцев нет никаких оснований. И их отправили обратно.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 03.12.20

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