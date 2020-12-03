В Севастополе ухудшается ситуация с COVID-19

В Севастополе ухудшается ситуация с коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки в городе зарегистрировано 72 новых случая инфекции, полвина из них госпитализированы, остальные лечатся дома. За последние 3 дня выявлено 203 случая.

Умерли 9 человек, 3 из них – за последние сутки.

Всего с начала эпидемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 4 тысячи 549 человек, 129 от ковида умерли. Смертность составляет 2,7%.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 03.12.20

В Ялте напали на таксиста и разбили его автомобиль. / Украинцы пытались въехать в Крым по поддельным приглашениям на лечение. / В Крыму поставлен новый ковидный антирекорд. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»