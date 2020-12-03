Суровые севастопольцы ходят в полицию с гарантами, а на пляж с пулеметом

Севастополь претендует на звание самого сурового города России: по делам здесь ходят с грантами, а на пляже стреляют из пулемета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на улице Пушкина, рядом с управлением МВД, патруль остановил мужчину с камуфлированной сумкой. На вопрос, куда он направляется и что в сумке мужчина, он не смутился, а заявил, что у него гранаты и идет он в полицию.

Это вызвало большой переполох: на место мгновенно прибыли сотрудники взрывотехнической службы и Росгвардии, которые обнаружили в сумке «конструктивно схожие с пистолетом, патронами и двумя гранатами».

Поднявшаяся суета мужчину удивила, так как он, по его же словам, шел в полицию сдавать боеприпасы и не понял, зачем понадобилось «все это шоу».

А в минувшее воскресенье на Адмиральском пляже задержали другого севастопольца, который палил из пулемета Калашникова. Он тоже очень удивился, увидев сотрудников правоохранительных органов. По словам задержанного, он испытывал охолощенный пулемет и направлял его исключительно в сторону моря.

В багажнике его машины нашли другое оружие и боеприпасы. Зачем севастопольцу понадобился весь этот арсенал, не сообщается.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 03.12.20

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