Младшую сестру Эвелины Бледанс задержали в Крыму – ей грозит большой срок

Младшую сестру Эвелины Бледанс задержали в Крыму за хранение наркотиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Диана – сводная сестра известной артистки по отцу. Ей 43 года и живет она в Ялте. На днях осведомители полиции заметили ее в окрестностях озера Магоби: женщина вела себя странно. Чуть позже у нее в квартире обнаружили 5 свертков с амфетамином и один сверток с марихуаной. Ялтинка утверждает что хранила их исключительно для личного о потребления.

Отметим, что Диана начала употреблять наркотики почти полвека назад и уже была судима за контрабанду сильно действующих веществ.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 03.12.20

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