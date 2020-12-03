Расчистка реки Салгир в Симферополе вылилась в уголовное дело

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту уничтожения биоресурсов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о расчистке русла реки Салгир в Симферополе в 2019 году.
«В нарушение требований законодательства подрядчиком заключение о согласовании осуществления деятельности, которая может оказать воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, в территориальных органах Федерального агентства по рыболовству получено не было, в проектной документации осуществление мер по сохранению биоресурсов и среды их обитания не предусмотрено», – сообщили прокуратуре РК.
В результате, из-за расчистки русла и разработки донных отложений погибли бентосные и планктонные организмы. Ущерб превысил 460 тысяч рублей.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 03.12.20
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