Расчистка реки Салгир в Симферополе вылилась в уголовное дело

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту уничтожения биоресурсов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о расчистке русла реки Салгир в Симферополе в 2019 году.

«В нарушение требований законодательства подрядчиком заключение о согласовании осуществления деятельности, которая может оказать воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, в территориальных органах Федерального агентства по рыболовству получено не было, в проектной документации осуществление мер по сохранению биоресурсов и среды их обитания не предусмотрено», – сообщили прокуратуре РК.

В результате, из-за расчистки русла и разработки донных отложений погибли бентосные и планктонные организмы. Ущерб превысил 460 тысяч рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

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