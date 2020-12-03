В Крыму утвердили рост тарифов на коммунальные услуги

В Крыму определили, насколько вырастут тарифы на коммунальные услуги в 2021 году.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов подписал указ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Республики Крым на период с 1 января 2021 года по 2023 год».
Согласно документу, с 1 июля 2021 разрешается во всех территориях РК поднять плату за коммунальные услуги максимум на 8,6%.
Прогнозируемые величины роста тарифов на коммунальные услуги составят в следующем году:
- на тепловую энергию 3,6%;
- на водоснабжение 3,6%;
- на водоотведение 3,6%,
- на электрическую энергию 9%;
- на газоснабжение 5,8%;
- на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 3,6%.
Предельный уровень тарифов на тепловую энергию
(мощность) для Республики Крым на 2021 год установлен
в первом полугодии:
предельный минимальный уровень тарифа – 916,44 руб./Гкал (без НДС),
предельный максимальный уровень тарифа – 1371,14 руб./Гкал (без НДС);
во втором полугодии:
предельный минимальный уровень тарифа – 916,44 руб./Гкал (без НДС),
предельный максимальный уровень тарифа – 1419,13 руб./Гкал (без НДС).
В указе отмечается, что численность населения Республики Крым на 1
января 2020 года составила 1 млн 911 тыс 971 человек.
Симферополь, Олег Яковенко
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