В Крыму утвердили рост тарифов на коммунальные услуги

В Крыму определили, насколько вырастут тарифы на коммунальные услуги в 2021 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов подписал указ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Республики Крым на период с 1 января 2021 года по 2023 год».

Согласно документу, с 1 июля 2021 разрешается во всех территориях РК поднять плату за коммунальные услуги максимум на 8,6%.

Прогнозируемые величины роста тарифов на коммунальные услуги составят в следующем году:

на тепловую энергию 3,6%;

на водоснабжение 3,6%;

на водоотведение 3,6%,

на электрическую энергию 9%;

на газоснабжение 5,8%;

на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 3,6%.

Предельный уровень тарифов на тепловую энергию

(мощность) для Республики Крым на 2021 год установлен

в первом полугодии:

предельный минимальный уровень тарифа – 916,44 руб./Гкал (без НДС),

предельный максимальный уровень тарифа – 1371,14 руб./Гкал (без НДС);

во втором полугодии:

предельный минимальный уровень тарифа – 916,44 руб./Гкал (без НДС),

предельный максимальный уровень тарифа – 1419,13 руб./Гкал (без НДС).

В указе отмечается, что численность населения Республики Крым на 1

января 2020 года составила 1 млн 911 тыс 971 человек.

Симферополь, Олег Яковенко

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