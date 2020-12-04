В Крыму за сутки от коронавируса умерли 8 человек

В Крыму от коронавируса за сутки умерли 8 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 3 декабря на территории Республики Крым зарегистрирован 251 новый случай коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 204 выявлены при обращении за медицинской помощью, 47 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

С начала эпидемии в РК зафиксировано 16 тысяч 314 инфицированных. От ковида умерли 315 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.12.20

Посол России в США призвал Зеленского не мечтать о «нормандском саммите». / В Киеве планируют захватить в плен побольше россиян для «обменного фонда». / В Киеве обнаружился острый дефицит украиноговорящих поваров и официантов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»