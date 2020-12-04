На российско-украинской границе совершена попытка вооруженного прорыва

Несколько вооруженных людей пытались прорваться в Россию с территории Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на участке, контролируемом Пограничным управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. Наряд обнаружил трех человек, пересекших государственную границу РФ в обход пунктов пропуска.

«При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление, – сообщили в ФСБ. – В результате ответного огня один из них получил ранения, не совместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 04.12.20

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