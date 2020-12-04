В Черном море в районе Севастополя обнаружено нефтяное пятно

В акватории Черного моря в районе Севастопольской бухты обнаружено нефтяное пятно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», плоащадь загрязнения составляет около 85 тысяч квадратных метров. «На поверхности воды видны радужные пятна и пленка, присутствует запах нефтепродуктов», – констатирует Росприроднадзор, сообщая, что пробы морской воды взяты в 6 точках.

Напомним, неподалеку от нефтяного пятна, на одном из причалов компания «Металл Экспорт» разделывала большой противолодочный корабль «Керчь». Во время этих работ вода с остатками топлива корабля попала в море.

Уже найден виновный: на одном из причалов Инкермана компания ООО «Металл Экспорт» занималась утилизацией БПК «Керчь», выведенного из состава Черноморского флота РФ в начале текущего года. На прошлой неделе на нижнем ярусе корпуса произошел пожар. Начальник участка проведения работ признал, что вода с остатками топлива попала в море.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 04.12.20

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