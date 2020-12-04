В Севастополе повысилась суточная смертность от ковида

В Севастополе за сутки зарегистрировано 74 новых случая заболевания COVID-19. Госпитализированы 23 человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все заболевшие – местные жители в возрасте от 5 до 80 лет.

Скончались трое мужчин в возрасте 68, 73 и 79 лет и 80-летняя женщина.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 4 тысячи 623 человека. 133 от ковида умерли.

Севастополь, Лиана Макоба

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