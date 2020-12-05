В Крыму за сутки от ковида скончались 7 человек

В Крыму за сутки от коронавируса скончались 7 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в РК за сутки выявлен 261 новый случай инфекции, в том числе 24 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 200 выявлены при обращении за медицинской помощью, 61 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 16 тысяч 575 случаев коронавируса, от инфекции умерли 322 человека.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.12.20

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