В Крыму за сутки зарегистрировано 263 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 210 выявлены при обращении за медицинской помощью, 53 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

Всего с начала эпидемии в РК выявлено 16 тысяч 838 инфицированных, от ковида скончались 328 человек, 6 из них – за последние сутки.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.12.20

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